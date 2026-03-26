Pavlovic | Milan occhio a farti ingolosire Va bene il bilancio ma per vincere i big …

Pavlovic ha osservato che il Milan deve fare attenzione a non farsi ingolosire, anche se il bilancio è positivo. Il difensore ha evidenziato come la rosa abbia migliorato le proprie prestazioni in questa stagione sotto la guida di Allegri. Ha inoltre messo in guardia sulla possibilità di offerte da club come il Chelsea e altri, sottolineando la crescita personale e della squadra.

Milan, Pavlovic è uno dei giocatori più importanti per la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo una prima stagione con i rossoneri fatta di alti e bassi, il serbo è diventato forse il giocatore più essenziale della difesa a tre dei rossoneri. Con l'arrivo di Allegri in panchina Pavlovic ha cambiato ruolo passando da un difensore centrale della difesa a quattro di Fonseca e Conceicao a un braccetto sinistro della difesa a tre con cui il Milan sta giocando da inizio stagione. Un cambio radicale per il Diavolo che ha permesso a Pavlovic di giocare con più sicurezza in difesa: il serbo ora è un muro quasi per tutti, sbaglia pochissimo se non zero e in più è un'arma in attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big … Articoli correlati Il Milan torna a vincere, ma che fatica: 2-0 sul campo della Cremonese con Pavlovic e Leao a segno nel recuperoIl Milan ritrova i tre punti sul campo della Cremonese, ma solo nel finale: Pavlovic al 90’ e Leao al 94’ firmano lo 0-2. Va bene la zona Milan, ma per il derby servirà altroVa bene la zona Milan (8 punti guadagnati dall'85° in avanti) ma alle viste del derby serve forse qualcosa d'altro. Aggiornamenti e notizie su Pavlovic Milan occhio a farti... Temi più discussi: Milan, occhio a Pavlovic: una rivale europea lo ha messo nel mirino, pronta una super offerta; Le pagelle di Milan-Torino: golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. Delude De Winter; Milan-Torino 3-2, pagelle e tabellino: Pavlovic con l'eurogoal, Rabiot trascinatore, Simeone in palla, Ebosse insufficiente | Goal.com Italia; Milan, Pavlovic l'altro eroe: l'arma segreta di Allegri. Pavlovic nel mirino del Chelsea ma il Milan fa le barricate: ecco quanto vale e cosa può succedereSirene inglesi per il difensore serbo, valorizzato dal sistema di gioco di Massimiliano Allegri: la valutazione del club rossonero ... corrieredellosport.it Occhio Milan, dalla Premier un club fa sul serio! Nel mirino il big rossoneroUn club di Premier League mette nel mirino un titolare del Milan: già avvenuti i primi contatti con l'entourage del calciatore. spaziomilan.it #Pavlovic pericolo #Chelsea: contatti con l'entourage. Ecco il suo valore e il volere del Milan #calciomercato #milan #SempreMilan x.com Vi piacerebbe Mario #Gila come rinforzo per la difesa del #Milan l’anno prossimo Io confronto con Gabbia e Pavlovic fino a qui in stagione. - facebook.com facebook