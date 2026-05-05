Quinto giorno nessuna notizia del kitesurfer Perlustrazioni dalla Calabria al golfo di Taranto

Sono passati cinque giorni da quando un kitesurfer di 39 anni non è più tornato a riva dopo aver preso il largo al largo di Porto Cesareo. Le operazioni di ricerca si sono estese lungo tutta l’area ionica, coinvolgendo squadre di soccorso che perlustrano le acque dalla Calabria fino al golfo di Taranto. Nonostante le ricerche continue, al momento non ci sono tracce del disperso.

PORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il kitesurfista di 39 anni originario di Erchie disperso dal primo maggio dopo l'uscita a largo del litorale di Porto Cesareo per praticare il suo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Quinto giorno, nessuna notizia del kitesurfer. Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di TarantoPORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il... Quinto giorno, nessun notizia del kitesurfer. Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di TarantoPORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il... Approfondimenti e contenuti Quinto giorno, nessuna notizia del kitesurfer. Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di TarantoSono proseguite anche oggi senza sosta le attività di ricerca di Mimmo Piepoli, il 39enne originario di Erchie disperso dal primo maggio dopo l'uscita a largo di Porto Cesareo per praticare il suo spo ... lecceprima.it Ex Ilva, domani quinto giorno consecutivo di sciopero a GenovaLo sciopero dei lavoratori ex Ilva a Genova continuerà domani per il quinto giorno consecutivo in attesa dell'esito dell'incontro previsto a Roma dalle 10 tra il ministro delle Imprese e del Made in ... ansa.it