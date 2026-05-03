Le ricerche del kitesurfer di 39 anni, originario di Erchie, si sono intensificate dopo la sua scomparsa venerdì pomeriggio al largo di Porto Cesareo. Le operazioni coinvolgono diverse imbarcazioni e mezzi aerei, anche al largo della Calabria, nel tentativo di trovare tracce dell’uomo disperso. Le autorità continuano a monitorare la zona in modo costante, senza ancora esiti positivi.

Proseguono senza sosta le ricerche del kitesurfer brindisino Mimmo Piepoli, 39 anni, originario di Erchie, disperso da venerdì pomeriggio al largo di Porto Cesareo. Maxi dispositivo tra mare e cielo Le operazioni sono coordinate dalla Direzione Marittima di Bari e vedono impegnati mezzi aerei della Guardia Costiera, dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco. In mare operano unità navali della Guardia Costiera e delle Fiamme gialle, oltre al pattugliatore Nave Corsi (CP906). Ricerche estese fino alle coste calabresi Particolare attenzione è rivolta anche alle acque più lontane dalla zona della scomparsa. Il pattugliatore Corsi, partito da Crotone, sta battendo il tratto di mare al largo delle coste calabresi, ampliando il raggio delle ricerche oltre lo specchio d’acqua a ridosso del litorale salentino.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Kitesurfer disperso, ricerche senza sosta: mezzi anche al largo della Calabria

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Kitesurfer disperso al largo di Porto Cesareo, ricerche in corso: da ieri pomeriggio perse le tracce di Mimmo Piepoli x.com