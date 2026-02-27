Il kitesurfer pisano Andrea Principi si lancia dalla ruota panoramica più alta al mondo

Il kitesurfer pisano Andrea Principi ha compiuto un'impresa spettacolare lanciandosi dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta al mondo. Dalla sommità a 250 metri, circa 57 piani, si è lanciato in volo planando verso il mare davanti a Jumeirah Beach Residence. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e media internazionali.

A Dubai, il fuoriclasse di Calambrone vola da 250 m d'altezza, per 58 secondi, in kitesurf e si posa sul mare: nessuno l'aveva mai tentato prima Andrea Principi, stella italiana del kitesurf, ha realizzato un kite drop da record mondiale dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, 250 metri pari a circa 57 piani, planando poi sul mare davanti alla costa di Jumeirah Beach Residence. La discesa, durata 58 secondi, ha visto Principi eseguire sei loop consecutivi "Around the World", una prima mondiale per questa manovra avanzata di kitesurf. È il tipo di impresa che sembra impossibile finché non si considera chi la sta compiendo; classe 2004, originario di Calambrone, Principi è un riferimento mondiale del kitesurf specialità Big Air.