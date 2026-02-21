Qui Senigallia Clementi fa la conta Con De Marco in più

A Senigallia, Clementi sta preparando la formazione per la partita di domani. La presenza di De Marco influisce sulle scelte del tecnico, che valuta attentamente le condizioni dei giocatori durante l’allenamento mattutino. La rifinitura di oggi servirà a decidere chi scenderà in campo, considerando anche eventuali dubbi fisici. La squadra si allena con concentrazione, consapevole dell’importanza di questa sfida contro la Sammaurese. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Clementi fa la conta dei disponibili in vista della gara di domani. Come al solito, la rifinitura di questa mattina sarà determinante per testare le condizioni del gruppo a poche ore dal match contro la Sammaurese. Qualche problemino c'è in casa Vigor, ad esempio la condizione fisica di Tonelli, eppure regna un cauto ottimismo. Battere la Sammaurese è possibile, anche se la compagine romagnola è molto più temibile di quanto non dica la classifica. Oltre al tecnico Mauro Antonioli, l'Inter Sammaurese presenta altri volti noti dalle parti del "Bianchelli". Tra i profili più conosciuti spicca il nome di Varriale, centrocampista con una buona propensione agli assist ed un trascorso nelle Marche: prima con il Fano poi con l'Ancona, non più tardi di un paio di stagioni fa.

