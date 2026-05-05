Questo incontro del comitato Remigrazione non piace quasi a nessuno

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 9 maggio si terrà a Bologna un presidio organizzato dal comitato Remigazione e riconquista. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti, con poche persone che sembrano favorevoli alla manifestazione. La presenza del comitato e l’interesse suscitato hanno attirato molta attenzione nella città, generando discussioni tra cittadini e gruppi locali. La manifestazione rappresenta un momento di confronto che ha diviso le opinioni pubbliche.

C’è molta attenzione per il presidio del prossimo 9 maggio del comitato Remigrazione e riconquista che si terrà a Bologna. Il dove è ancora un’incognita: la manifestazione era stata annunciata in piazza Galvani, ma la Prefettura in queste ore sta riflettendo su uno spostamento in un’area più.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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