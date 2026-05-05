Questo incontro del comitato Remigrazione non piace quasi a nessuno

Il prossimo 9 maggio si terrà a Bologna un presidio organizzato dal comitato Remigazione e riconquista. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti, con poche persone che sembrano favorevoli alla manifestazione. La presenza del comitato e l’interesse suscitato hanno attirato molta attenzione nella città, generando discussioni tra cittadini e gruppi locali. La manifestazione rappresenta un momento di confronto che ha diviso le opinioni pubbliche.

C’è molta attenzione per il presidio del prossimo 9 maggio del comitato Remigrazione e riconquista che si terrà a Bologna. Il dove è ancora un’incognita: la manifestazione era stata annunciata in piazza Galvani, ma la Prefettura in queste ore sta riflettendo su uno spostamento in un’area più.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Presidio del comitato Remigrazione confermato, possibile cambio sedeSabato 9 maggio, a Bologna, ci sarà un presidio del comitato Remigrazione e riconquista (Rer). Remigrazione, la raccolta firme del comitato per la proposta di leggeIl raduno dei militanti del Comitato Remigrazione e Riconquista, con le parole del referente del comitato per la provincia di Varese, Giorgio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Presidio ‘Remigrazione’. Ipotesi piazza della Pace. Il Pd: Vietare l’evento; Bologna, il comitato Remigrazione sabato 9 maggio in piazza Galvani. Pd e centrosinistra: Vietare la manifestazione; Presidio del comitato Remigrazione confermato, possibile cambio sede; Remigrazione, lo striscione a Lecco: cos'è la proposta di legge da 150mila firme. Questo incontro del comitato Remigrazione non piace quasi a nessunoUn campo larghissimo di politici, associazioni e sindacati ha firmato una lettera per chiedere che la manifestazione venga vietata ... bolognatoday.it Bologna, il comitato Remigrazione sabato 9 maggio in piazza Galvani. Pd e centrosinistra: «Vietare la manifestazione»Il presidio e la raccolta firme con Rete dei Patrioti e altre sigle vicine all'estrema destra. In Comune le polemiche. come successo in passato si valuta di spostare il presidio lontano dal centro ... corrieredibologna.corriere.it “Bologna meriterebbe venisse impedito”. Il Pd riprova a vietare una manifestazione sulla remigrazione - facebook.com facebook Presidio del comitato Remigrazione confermato, possibile cambio sede x.com