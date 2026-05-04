Presidio del comitato Remigrazione confermato possibile cambio sede

Sabato 9 maggio a Bologna si terrà un presidio promosso dal comitato Remigazione e riconquista (Rer). L'evento è stato annunciato attraverso un post su Instagram, in cui viene definita la città come la “capitale italiana della mafia antifascista” e la “culla della diabolica connessione tra”. Il gruppo di estrema destra ha anche valutato un possibile cambio sede per la manifestazione.

Sabato 9 maggio, a Bologna, ci sarà un presidio del comitato Remigrazione e riconquista (Rer). Il gruppo di estrema destra ha lanciato la manifestazione con un post su Instagram, descrivendo Bologna come la “capitale italiana della mafia antifascista” e la “culla della diabolica connessione tra.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Comitato Remigrazione e Riconquista in piazza a Chiavari, presidio di protestaPresidio sabato 18 aprile 2026 in piazza Matteotti a Chiavari dalle ore 15, promosso da Anpi e dai partiti all'opposizione in parlamento, in risposta... Milano, il Comitato per la Remigrazione in presidio davanti al CenacoloA Milano, in piazza Santa Maria delle Grazie, il Comitato per la Remigrazione ha tenuto un presidio davanti al Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Napoli presidio contro remigrazione: Vannacci qui non sei benvenuto; Remigrazione, corteo di protesta: Napoli capitale dell'accoglienza; Napoli, bloccato dalla polizia il corteo di protesta contro iniziativa su remigrazione a Capodichino; Corteo contro il convegno sulla remigrazione, protesta a Capodichino: strade chiuse e tensione. Presidio contro convegno su remigrazione alla vigilia del 25 aprile a NapoliUn presidio di protesta domani alle 16,30 in piazza Carlo Terzo contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista al Millenium Gold Hotel di Napoli, a pochi passi ... ansa.it Remigrazione, corteo di protesta: «Napoli capitale dell'accoglienza»I manifestanti si muovono in corteo da piazza Carlo III. Nell'hotel Millennium Gold sono attesi gli esponenti del comitato e i relatori ... ilroma.net Forestazione, in Basilicata al via la campagna 2026. Assessore Carmine Cicala: “Settore strategico per lavoro, ambiente e presidio del territorio” - facebook.com facebook