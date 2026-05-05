Questo bast***o che è in giro! Del Debbio senza freni in diretta | con chi ce l’ha

Durante una trasmissione televisiva, il conduttore si è lasciato andare a un commento molto acceso, rivolgendo un’espressione forte nei confronti di una persona che si trova attualmente all’estero. La vicenda riguarda una cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio, un caso che ha suscitato discussioni pubbliche e politiche sui temi della giustizia internazionale e dei diritti umani. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi protagonisti del dibattito pubblico.

Il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio, approda al centro del dibattito televisivo e politico, accendendo un confronto duro sui temi della giustizia internazionale, dei diritti umani e dell’integrazione. Durante la trasmissione Dritto e rovescio, in onda su Rete 4, il conduttore Paolo Del Debbio ha espresso parole durissime commentando la vicenda. «Questa giustizia egiziana così efficiente nei suoi confronti e che vorrebbe mettere lei in carcere, di questo bast***o che è in giro non si occupa?» ha dichiarato Del Debbio, riferendosi alla posizione della donna e dell’uomo coinvolto nella vicenda. Leggi anche: “Stai attento!”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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