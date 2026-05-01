Schifo una porcata Diretta choc Paolo Del Debbio perde il controllo | Questo bast…o Stop improvviso a Dritto e Rovescio

Durante la trasmissione di approfondimento politico e sociale, il conduttore ha pronunciato un’espressione forte, definendo “schifo” e “una porcata” un episodio affrontato durante il programma. In un momento di tensione, ha anche usato un termine offensivo riferendosi a una persona presente in studio. La puntata è stata interrotta improvvisamente, interrompendo la trasmissione di Dritto e Rovescio.

Tra i programmi di approfondimento politico e sociale più seguiti del panorama televisivo italiano, Dritto e Rovescio si è ritagliato negli anni uno spazio ben definito, diventando un punto di riferimento per il dibattito su temi di stretta attualità. In onda su Rete 4, il talk affronta ogni settimana questioni che spaziano dalla politica interna alla cronaca internazionale, mantenendo uno stile diretto e spesso provocatorio. Alla guida del programma c’è Paolo Del Debbio, volto storico dell’informazione Mediaset, noto per il suo approccio schietto e per la capacità di incalzare ospiti e interlocutori. Il format alterna interviste, collegamenti esterni e confronti accesi in studio, costruendo un racconto televisivo che punta a mettere in evidenza punti di vista anche molto distanti tra loro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Leggi anche: Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio spiana il pusher: "Vuoi un cartello?"Lo spacciatore Mimmo è ormai diventato un ospite fisso di Dritto e rovescio, il programma televisivo di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.