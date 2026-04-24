L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, previsto inizialmente per maggio, è stato posticipato al 16 luglio. La comunicazione è arrivata dai ministeri competenti, che hanno annunciato il rinvio della data di entrata in vigore. Restano invece confermate le altre norme, come l’introduzione della targa, che sarà obbligatoria a partire da maggio. Nessuna modifica è stata annunciata per questa scadenza.

L ’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici slitta al 16 luglio. La decisione è stata comunicata dal ministero delle Imprese e del made in Italy e da quello delle Infrastrutture e dei trasporti. Ed è legata a difficoltà tecniche nella gestione delle polizze, motivo per cui le compagnie assicurative avevano chiesto una proroga. Inizialmente, infatti, l’obbligo assicurativo era stato fissato per il 16 maggio, data in cui resta invece obbligatorio avere la targa. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulle nuove regole e su quelle già in vigore. I bambini vanno a lezione di sicurezza stradale in monopattino X Leggi anche › Codice della strada, nuove regole più severe e stretta anche sui monopattini Assicurazione monopattini, un rinvio di due mesi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Resta però fissata a maggio l'introduzione della targa: ecco tutto quel che c'è da sapere

Notizie correlate

Leggi anche: L'ex premier lancia un appello per la prevenzione. Ecco tutto quel che c'è da sapere su questo cancro della pelle

Ecco che cos'è la drammaterapia e perché funziona: tutto quel che c'è da sapereHarrison Ford è un’icona di Hollywood per i suoi personaggi che trasmettono forza, coraggio e determinazione.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Bonus scuola 2026, tutte le spese detraibili nel 730: fino a 1.000 euro per studente – Cosa sapere; Crisi Irigom, arriva la cassa integrazione per 37 addetti; Rai Cinema mette online 22 corti universitari con Studenti in Corto; Assicurazione e targa obbligatorie per i monopattini, cambiano le scadenze: le nuove date e a cosa fare attenzione.

Dopo il raid costato la vita al padre, la nuova Guida Suprema avrebbe subito tre interventi: il potere resta però nelle sue mani - facebook.com facebook