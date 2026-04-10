Ecco che cos' è la drammaterapia e perché funziona | tutto quel che c' è da sapere

La drammaterapia è una disciplina che utilizza il teatro e il gioco drammatico come strumenti terapeutici. Viene impiegata in contesti clinici per aiutare le persone a esprimere emozioni e affrontare situazioni difficili. Questa metodologia si basa sulla partecipazione attiva e sulla rappresentazione di esperienze personali, favorendo il processo di guarigione e di crescita personale. È adottata da professionisti che operano nel settore della salute mentale e del benessere psicologico.

H arrison Ford è un’icona di Hollywood per i suoi personaggi che trasmettono forza, coraggio e determinazione. Da Indiana Jones a Ian Solo, da Jack Ryan a Rick Deckard. Eppure, anche lui ha avuto le sue fragilità. Quando era al college, l’attore ha sofferto di depressione. L’ha raccontato lui stesso ieri nel podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter. E ha spiegato che proprio la recitazione l’ha salvato. Harrison Ford verso la pensione. L’ultimo saluto con la serie “Shrinking” X Leggi anche › Harrison Ford: «I miei quarant’anni con Indiana Jones» › Harrison Ford di nuovo nei panni di Indiana Jones. «Ma sarà l’ultima volta» «Mi alzavo dal letto, prendevo un telefono, ordinavo una pizza, tornavo a letto e mi sdraiavo finché non arrivava la pizza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ecco che cos'è la drammaterapia e perché funziona: tutto quel che c'è da sapere Che cos'è, quali sono i sintomi, che cosa comporta: tutto quel che c'è da sapereOspite a Verissimo, Taylor Mega ha riportato sotto i riflettori un tema che molte donne scoprono solo quando iniziano a pensare a una gravidanza: la... Leggi anche: Che cos'è questa tecnica? E serve davvero? Tutto quel che c'è da sapere