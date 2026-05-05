Nel 2010-2011 sono stato ospite in una trasmissione condotta da Alex Zanardi, dedicata a temi come le meduse e la scienza partecipata. Durante quell’incontro, Zanardi si è comportato in modo molto aperto e disponibile, creando un’atmosfera che definirei terapeutica. Dopo averlo conosciuto, il mio ottimismo è aumentato, ma anche la consapevolezza di mantenere una certa prudenza nei confronti di determinate situazioni.

Ho conosciuto Alex Zanardi, sono stato ospite in una sua trasmissione: E se domani (2010-2011). Mi invitò per parlare di meduse e di scienza dei cittadini. Non era su una sedia a rotelle, camminava normalmente. Le protesi fanno miracoli. Quello che mi colpì fu la sua stretta di mano. Dopo l’incidente del 2001, in cui aveva perso le gambe, si era dedicato agli sport paralimpici, di cui diventò campione mondiale. Correva con una bicicletta a propulsione manuale, e quindi mani e braccia erano superallenate. Si sentiva. Girava per lo studio sfoggiando un sorriso radioso, ed era molto preparato. Si era ben studiato gli argomenti su cui avrebbe intervistato gli ospiti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quell’incontro con Zanardi fu terapeutico: fece aumentare il mio ottimismo e la prudenza

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