Un incontro con Alex Zanardi, avvenuto anni fa, viene ricordato come un momento che ha lasciato un’impronta significativa. Quell’occasione, breve ma intensa, ha avuto un effetto duraturo su chi l’ha vissuta, dimostrando come pochi gesti possano avere un impatto profondo e rimanere impressi nella memoria nel corso del tempo. La memoria di quell’evento si mantiene viva nel racconto di chi lo ha vissuto.

Firenze, 4 maggio 2026 – Ci sono incontri che non restano confinati nel tempo, ma continuano a camminare accanto a ciò che fai. Quello con Alex Zanardi appartiene a questa categoria. Era il novembre 2011. Alla vigilia della Maratona di Firenze, Zanardi si fermò allo stand di Regalami un Sorriso. Non fu un passaggio veloce, né formale. Si fermò davvero. Ascoltò, osservò, fece domande. Colse immediatamente il senso profondo di un progetto che ribalta le logiche: fotografie non per profitto, ma per generare solidarietà. Era accompagnato dagli amici dell’unità spinale fiorentina, anche loro pronti a prendere parte alla manifestazione. Volle una foto con tutto il gruppo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quell’incontro con Alex Zanardi. “Bastò poco per lasciare il segno”

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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com