Quel cammino di Roma dimenticato tra sepolcri e capannoni abbandonati

Nel parco degli Acquedotti, una strada in basalto si snoda per circa un metro sotto il livello attuale del terreno. La via, in ottimo stato di conservazione, corre lungo il fosso dell’acqua Mariana e si trova tra sepolcri e capannoni abbandonati. Questa via rappresenta un passaggio di epoca antica, oggi nascosto tra le strutture moderne e le zone dismesse della zona.

C’è una strada in basalto ben conservata, un metro sotto il piano di calpestio, che fiancheggia il fosso dell’acqua Mariana, nel parco degli Acquedotti. È il tratto più conosciuto di una strada, l’antica via Latina che, in quanto a storia, ha poco da invidiare alla Regina Viarum. Rispetto.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vibo Valentia, aree industriali in crisi: strade, capannoni abbandonati e rischio declino economico. Urge rilancio.La provincia di Vibo Valentia, nel cuore della Calabria, affronta una crisi silenziosa nelle sue aree industriali. Leggi anche: Cartier e Louis Vuitton falsi, il "tesoro" nascosto tra i capannoni Roma sud-ovest Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’ecumenismo e i sessanta anni di passi tra Roma e Canterbury; Leone XIV ai nuovi vescovi: Non fatevi cercare, fatevi trovare. E fate in modo che i presbiteri non si sentano mai soli; Lo spazio degli altri dentro di noi; Dopo i cinema, Checco Zalone invade (anche) Netflix: il film dei record arriva in streaming con una sorpresa inedita per i fan. Otto nuovi sacerdoti per la diocesi di RomaLeone XIV li ordinerà nella Messa di domenica 26 aprile nella basilica di San Pietro. Sono Guglielmo Lapenna, Giorgio Larosa, Jos Emanuele Nleme Sabate, Giovanni Emanuele Nunziante Salazar, Antonino O ... romasette.it La triste Pasqua della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma: quei maxi-schermi vanno toltiÈ una delle Basiliche più antiche di Roma, una delle quattro Basiliche maggiori insieme a San Pietro, San Giovanni e San Paolo, dotate di altare papale e di una Porta Santa. Di recente, il suo valore ... ilfattoquotidiano.it Como non ha mai dimenticato. Ora quel ricordo diventa cammino: don Roberto Malgesini verso la canonizzazione - facebook.com facebook