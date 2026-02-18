Vibo Valentia aree industriali in crisi | strade capannoni abbandonati e rischio declino economico Urge rilancio

A Vibo Valentia, le aree industriali sono in crisi a causa della diminuzione degli investimenti e delle attività produttive. Strade dissestate, capannoni vuoti e aziende che chiudono sono segnali evidenti di un settore in difficoltà. Molti imprenditori hanno deciso di spostare le loro attività altrove, lasciando dietro di sé edifici abbandonati e un tessuto economico fragile. La situazione preoccupa gli abitanti e le istituzioni locali, che cercano soluzioni per evitare un declino definitivo. La questione resta aperta e ancora senza risposte.

Vibo Valentia, l’industria al collasso: un grido d’allarme dalla Costa degli Dei. La provincia di Vibo Valentia, nel cuore della Calabria, affronta una crisi silenziosa nelle sue aree industriali. Strade dissestate, infrastrutture abbandonate e capannoni dismessi minacciano di soffocare lo sviluppo economico e di spingere alla fuga imprese e professionisti. Una situazione di degrado che, nonostante le ripetute segnalazioni, sembra non trovare risposta adeguata, mettendo a rischio il futuro di un territorio che necessita di investimenti e di una visione strategica. Un’infrastruttura al collasso: la zona industriale vibonese in ginocchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cesi, Cisl e Università Kore firmano un protocollo di collaborazione per il rilancio sociale ed economico delle aree interneCesi, Cisl e Università Kore hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione volto al rilancio delle aree interne della Sicilia.

Calabria: Corap chiede pagamenti contestati alle imprese, a rischio sviluppo aree industriali e investimenti.Il Corap, l’ente regionale calabrese in liquidazione, ha iniziato a chiedere pagamenti alle imprese delle aree industriali.

