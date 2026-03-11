Cartier e Louis Vuitton falsi il tesoro nascosto tra i capannoni Roma sud-ovest

Nella zona di Commercity nel quartiere sud-ovest di Roma, la polizia ha sequestrato numerose scatole contenenti prodotti contraffatti di Cartier e Louis Vuitton. Le autorità hanno scoperto un ampio deposito dove si stava gestendo la distribuzione di merce falsa, nascosta tra i capannoni del polo logistico. L’indagine ha portato al sequestro di numerosi articoli e all’identificazione di soggetti coinvolti nell’attività illecita.

Il blitz della finanza in un polo commerciale tra la Capitale e il litorale. Sequestrati oltre 15.000 pezzi pronti per essere immessi sul mercato Un polo logistico nel quadrante sud-ovest della Capitale, quello della zona di Commercity di Roma trasformato in una sorta di "boutique" del falso. È quanto scoperto dai militari del gruppo pronto impiego della guardia di finanza di Roma durante un piano straordinario di controlli sul territorio. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 15.000 prodotti contraffatti, pronti per rifornire il mercato parallelo della città. L'attenzione dei finanzieri si è concentrata su due magazzini situati all'interno di un noto distretto commerciale all'ingrosso.