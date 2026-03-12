Servizio civile universale online il bando 2026 | dieci progetti per 75 posti

È stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2026, con scadenza alle 14 dell’8 aprile. Sono disponibili dieci progetti e 75 posti complessivi. Il Comune di Firenze ha annunciato ufficialmente il documento, che è ora accessibile online, consentendo ai candidati di presentare le domande entro i termini stabiliti.

Possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale di 25 ore. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online), entro le ore 14 dell'8 aprile 2026. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede