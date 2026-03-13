Servizio civile sette posti con la Caritas di Forlì-Bertinoro | due progetti attivati sul territorio

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro ha annunciato l’attivazione di due nuovi progetti di servizio civile, inseriti nel programma “Tessere inclusione – Forlì Cesena Rimini”, che prevedono in totale sette posti disponibili. I progetti si rivolgono ai giovani che desiderano partecipare al bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La partecipazione è rivolta a chi vuole impegnarsi sul territorio locale.

Il servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, per un periodo di 12 mesi, con un assegno mensile di 519,47 euro Il primo progetto, “Percorsi di dignità”, mette a disposizione quattro posti ed è dedicato all’assistenza di persone in condizione di disagio o esclusione sociale. I volontari saranno coinvolti nelle attività del Centro di ascolto Buon Pastore di Forlì, dove potranno contribuire all’accoglienza e all’accompagnamento delle persone che si rivolgono al servizio. Il secondo progetto, “Reti educative”, è invece orientato all’animazione culturale e al lavoro educativo con i minori. Prevede due sedi operative: il Centro Welcome nella parrocchia di Ravaldino, con un posto disponibile, e l’oratorio della parrocchia Regina Pacis, anch’esso con un posto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

