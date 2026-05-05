Un giovane di 20 anni è scappato dalla comunità in cui si trovava e, dopo diverse ore di assenza, è stato rintracciato dai Carabinieri con l’aiuto dei genitori. La fuga è durata diverse ore, durante le quali il ragazzo ha evitato i controlli e si è nascosto in un'abitazione fuori dal centro. Alla fine, i militari hanno trovato il giovane nascosto in un’abitazione nei pressi della cittadina.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il giovane a evitare i controlli per ore?. Dove si era nascosto il venticenne dopo la fuga dalla comunità?. Perché i Carabinieri lo hanno trovato proprio durante un controllo di routine?. Quali saranno le nuove misure giudiziarie previste per il fuggitivo?.? In Breve Fuga avvenuta lunedì pomeriggio dalla struttura riabilitativa di Quartu Sant'Elena.. Giovane condannato nel 2024 per episodi di maltrattamenti in famiglia.. Rintracciato dai Carabinieri durante un controllo di routine presso i genitori.. Udienza di convalida prevista oggi per valutare nuove restrizioni giudiziarie.. I Carabinieri della stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato nella notte un venticinquenne già noto alle forze dell’ordine, colto dopo la fuga dalla comunità dove scontava i domiciliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu, fugge dalla comunità e rintracciato dai Carabinieri dai genitori

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