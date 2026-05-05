Quarto appuntamento della rassegna ' Interplay Incontri jazz tra generazioni' alla Scuola Normale

Si svolge alla Scuola Normale il quarto appuntamento della rassegna 'Interplay. Incontri jazz tra generazioni', organizzata in collaborazione con il Conservatorio Mascagni e Toscana Produzione Musica. La serie prevede quattro eventi, ciascuno con la partecipazione di gruppi formati da studenti del Conservatorio Mascagni e altri gruppi di musicisti. La manifestazione si concentra sull'incontro tra diverse generazioni di jazzisti.

La rassegna Interplay. Incontri jazz tra generazioni, pensata e realizzata da Scuola Normale, Conservatorio Mascagni e Toscana Produzione Musica, si sviluppa in quattro appuntamenti che hanno come protagonisti gruppi composti da allievi e allieve del Conservatorio Mascagni e altrettanti gruppi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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