L' uranio in Italia? I giacimenti che fanno gola all' estero sono due La mappa delle riserve mondiali

In Italia sono presenti due principali giacimenti di uranio che attirano l'interesse di paesi esteri. La mappa delle riserve mondiali mostra che queste risorse rappresentano un elemento di attenzione nel settore energetico globale. Recentemente, gli eventi legati alla guerra in Iran hanno evidenziato ulteriormente la necessità di rafforzare l’autonomia energetica europea, includendo anche le risorse minerarie nazionali.

Roma, 2 maggio 2026 – Se serviva un’ulteriore e definitiva conferma di quanto fosse necessario, in particolare per il continente europeo, rafforzare l’autonomia energetica, quella conferma è arrivata dalla guerra in Iran. Ancora una volta - a quattro anni di distanza dal conflitto russo-ucraino – i Paesi dell’Ue hanno dovuto far fronte, infatti, al rischio di uno shock energetico, causato dal venir meno degli approvvigionamenti provenienti dall’area del Golfo. Mentre alla conferenza di Santa Marta, in Colombia, 57 Paesi (in rappresentanza di un terzo della popolazione mondiale) si sono trovati d’accordo, nei giorni scorsi, nel dire al più...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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