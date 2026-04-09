In Basilicata, l’Italia estrae petrolio da diversi giacimenti che hanno portato a un’attività di estrazione ormai consolidata nel tempo. Questa produzione ha coinvolto diverse compagnie e portato a concessioni per l’estrazione, con impianti e infrastrutture presenti sul territorio. Nonostante l’attività, la ricchezza generata non sembra aver portato benefici significativi alla regione o al Paese, sollevando domande sulla distribuzione delle risorse e sull’effettivo ritorno economico.

Quando si parla di petrolio in Basilicata, si pensa spesso a una grande opportunità economica per il territorio. In realtà, la situazione è molto più complessa e, per certi aspetti, contraddittoria. Il greggio estratto nella regione – in particolare nella Val d’Agri, il più grande giacimento onshore d’Europa, e nell’area di Tempa Rossa – non viene raffinato localmente. Attraverso oleodotti viene trasportato fino alla raffineria ENI di Taranto, dove viene lavorato prima di essere immesso sul mercato internazionale, soprattutto europeo. In altre parole, il valore aggiunto della trasformazione industriale si genera altrove. Questo significa che, mentre la Basilicata sopporta gli impatti ambientali e i potenziali rischi sanitari legati all’estrazione, i benefici economici più rilevanti si producono fuori regione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Italia estrae petrolio in Basilicata: perché la ricchezza non resta né lì né nel Paese?

Se l’Italia ha petrolio, perché continuiamo a comprarlo? La risposta è in BasilicataQuando si parla di petrolio in Basilicata, si pensa spesso a una grande opportunità economica per il territorio.

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