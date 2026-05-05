Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? La proiezione turno per turno E il vantaggio su Alcaraz…

Jannik Sinner parteciperà al Masters 1000 di Roma, torneo che si terrà al Foro Italico dal 6 al 17 maggio sulla terra rossa. In vista dell’evento, si analizzano i punti che può guadagnare in base al turno raggiunto e il vantaggio che potrebbe ottenere rispetto a un suo diretto avversario nel ranking. La competizione vedrà la presenza di altri giocatori di alto livello, con il focus sulla sua performance nel torneo.

Jannik Sinner sarà grande protagonista al Masters 1000 di Roma, che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico dal 6 al 17 maggio. Il fuoriclasse altoatesino si rimetterà in gioco dopo aver vinto gli ultimi quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid) e ha allungato di forza in vetta al ranking ATP, distanziando sensibilmente lo spagnolo Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio ai polsi che lo ha costretto a rinunciare al torneo di casa, all’evento nella Capitale e anche al Roland Garros. Il numero 1 del mondo svetta con 13.710 punti e può fare affidamento su un margine di 1.750 lunghezze nei confronti del grande rivale iberico (11.🔗 Leggi su Oasport.it

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