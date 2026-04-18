Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? La proiezione turno per turno E il vantaggio su Alcaraz…

Jannik Sinner sta valutando la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La sua presenza sulla terra rossa di Madrid rimane in bilico, ma le ultime notizie indicano che potrebbe essere in campo. La competizione si avvicina e si analizzano le possibilità di punti che il giocatore potrebbe ottenere turno dopo turno, così come il vantaggio che ha rispetto ad altri contendenti.

Jannik Sinner deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid, ma tutto lascia intendere che il fuoriclasse altoatesino sarà della partita sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino dovrebbe rimettersi in gioco dopo aver goduto di qualche giorno di riposo in seguito al trionfale tour de force (ha vinto i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo) che lo ha riportato in testa al ranking ATP scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo svetta con 13.350 punti e può fare affidamento su un margine di 390 lunghezze nei confronti del grande rivale iberico, il quale ha già annunciato che non giocherà di fronte al proprio pubblico a causa di un problema al polso che lo ha costretto anche a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it

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