Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turno

Jannik Sinner partecipa al Masters 1000 di Miami 2026 con 11.400 punti, arrivando dal successo a Indian Wells che gli ha portato 1.000 punti. È attualmente il numero 2 del mondo e cerca di ridurre il divario con Carlos Alcaraz, che guida la classifica ATP con circa 13.000 punti. La sua performance nei prossimi turni determinerà i punti che potrà conquistare.

Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Miami 2026 da numero 2 del mondo con 11.400 punti all’attivo dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells e avere incamerato mille punti, ulteriori per avvicinarsi allo spagnolo Carlos Alcaraz, che svetta al comando del ranking ATP con 13.550 punti. Il fuoriclasse altoatesino farà il proprio esordio sul cemento della località statunitense al secondo turno, affrontando il vincente del match tra il bosniaco Damir Dzumhur e il peruviano Ignacio Buse. Il 24enne non avrà cambiali all’orizzonte, visto che lo scorso anno non partecipò a questo evento a causa della squalifica di tre mesi, ma... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turno Articoli correlati Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Indian Wells? La proiezione turno per turnoJannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Indian Wells 2026 da numero 2 del mondo con 10. Quanti punti può guadagnare (o perdere) Jannik Sinner agli Australian Open? La proiezione turno per turnoJannik Sinner si è presentato agli Australian Open 2026 da numero 2 del mondo con 11. Tutto quello che riguarda Jannik Sinner Temi più discussi: Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Indian Wells: occasione per invertire la tendenza; Ranking Atp: Sinner è più vicino, ma a Miami non può guadare molto su Alcaraz; Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a Miami; Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Indian Welles? Arriva l’agognato assegno milionario. Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a MiamiJannik Sinner accorcia le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel nuovo aggiornamento della classifica mondiale. Lo spagnolo guida sempre le fila del ... oasport.it Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz se vince la finale a Indian Wells: c’è l’inversione di tendenza!Jannik Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev nella finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento ad Indian ... oasport.it In attesa di esordire ai Miami Open, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno approfittato del loro tempo in Florida per allenarsi prima che, anche per loro, il torneo prenda ufficialmente il via. Disputati sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadiu - facebook.com facebook Ufficiale la programmazione di Miami: Domani giocherà il primo turno la parte alta del tabellone mentre giovedì toccherà a quella bassa. Dunque, Jannik Sinner esordirà in secondo turno sabato contro uno tra Džumhur e qualificato/LL. Carlos Alcaraz farà x.com