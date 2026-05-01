? Cosa sapere Il brano Picture Book dei Kinks ha legato la musica alla memoria fotografica nel 2007.. L'estetica della fotografia vernacolare alimenta oggi nuovi progetti artistici tra Europa e mondo.. Nel 2007, la melodia di Picture Book dei Kinks ha ridefinito il legame tra l’estetica musicale e l’archivio visivo domestico, trasformando un jingle pubblicitario per Hewlett-Packard in un ponte emotivo verso la memoria fotografica. La connessione tra i ritmi della musica e le immagini catturate nel tempo non è solo una suggestione estetica, ma un fenomeno che attraversa decenni di cultura popolare. Se per molti il dibattito si è sempre limitato alla scelta tra Beatles o Rolling Stones, o addirittura tra Beatles e Beach Boys, esiste una dimensione più sottile dove la musica funge da colonna sonora per lo sfogliare album di famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kinks e memoria: quando la musica diventa colonna sonora dei ricordi

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