Quando la memoria diventa danza | Miss Lala in scena al Filodrammatici

Al Teatro Filodrammatici è in programma uno spettacolo che combina danza e narrazione orale, intitolato “Miss Lala al Circo Fernando In a room”. La performance è stata ideata e diretta da Chiara Frigo e vede in scena Marigia Maggipinto, nota interprete del Tanztheater. Lo spettacolo propone un’esperienza artistica in tempo reale, in cui il corpo diventa strumento di comunicazione e di espressione.

Un’esperienza intima, una composizione artistica in tempo reale, una narrazione orale, animata da un corpo che parla e danza allo stesso tempo: “Miss Lala al Circo Fernando In a room”, ideazione e regia di Chiara Frigo, che vede in scena Marigia Maggipinto storica interprete del Tanztheater di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Linee in movimento: quando la danza diventa segno al Teatro di DocumentiCosa: Linee in movimento – danza e disegno dal vero, performance e workshop artistico. Al Teatro Filodrammatici di Milano va in scena Tape - La RegistrazioneIl Teatro Filodrammatici di Milano è un punto di riferimento per la drammaturgia contemporanea e la produzione di spettacoli originali.