Quando la riabilitazione diventa rete | professionisti a confronto sulle cronicità

Durante un incontro tra professionisti del settore sanitario, si è discusso di come la riabilitazione si stia evolvendo in una rete integrata. Oltre alla fisioterapia, si sono confrontate diverse figure professionali, tra cui medici e specialisti, per coordinare meglio i percorsi di cura rivolti ai pazienti con condizioni croniche. La discussione ha evidenziato la necessità di un approccio multidisciplinare per rispondere alle esigenze di questa popolazione.

La riabilitazione non è più solo una questione di fisioterapia. È una rete che intreccia competenze diverse, dalla medicina alle specializzazioni, per costruire percorsi di cura che migliorino davvero la vita dei pazienti cronici. È questo il messaggio al centro del convegno "La riabilitazione è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Level Up a Cava de’ Tirreni: imprese e professionisti a confronto sulle strategie di crescitaDomani, venerd’ 24 aprile, all’Hotel Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, si terrà “Level Up”, evento di networking e alta formazione rivolto al mondo... Convegno “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”: medicina interna e cronicità a confronto a IsolaDal 21 al 24 maggio 2025, al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quando la riabilitazione diventa rete: professionisti a confronto sulle cronicità; Quando la riabilitazione diventa rete: professionisti a confronto sulle cronicità; Riabilitazione del pavimento pelvico: perché è importante e quando rivolgersi a una fisioterapista; Adelfia, inaugurato il primo Centro di sport paralimpico in Puglia: riabilitazione e inclusione attraverso lo sport. Quando la riabilitazione diventa rete: professionisti a confronto sulle cronicitàUn percorso multidisciplinare tra diagnosi, terapie e continuità assistenziale per migliorare la qualità di vita dei pazienti ... grandangoloagrigento.it Quando la riabilitazione diventa danza (e videogioco)Un progetto tutto italiano, guidato dall'Irccs don Gnocchi, trasforma la teleriabilitazione in un’esperienza coinvolgente grazie a danza, musica e tecnologia. Dancerex dimostra di migliorare funzioni ... vita.it La riabilitazione equestre è il cuore del lavoro del Centro Vittorio di Capua: il cavallo diventa un mediatore terapeutico che coinvolge il corpo, le emozioni e la relazione con gli altri. In questo carosello raccontiamo in modo semplice come si svolgono le sedu - facebook.com facebook