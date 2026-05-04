Convegno Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae | medicina interna e cronicità a confronto a Isola

Dal 21 al 24 maggio 2025, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, si terrà il IX convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”. L’evento, promosso da Cicacongress e presieduto da un rappresentante della comunità scientifica, riunirà professionisti e studiosi nel campo della medicina interna e delle malattie croniche. È uno degli appuntamenti più attesi nel settore, con un focus sulle tematiche legate alla salute e alla ricerca clinica.

Dal 21 al 24 maggio 2025, al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il IX convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”, promosso da Cicacongress e presieduto da Salvatore Corrao.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fisioterapia e medicina dello sport a confronto: torna il Convegno Nazionale FIFSA Roma grandi specialisti riuniti per una giornata di approfondimento sulla riabilitazione, la cura e la salvaguardia della salute degli atleti Il... Leggi anche: Giornata salute donna, impegno Ucb su medicina di genere in cronicità Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna a Isola delle Femmine il IX Convegno Nazionale Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae; Caltanissetta, il dr. Fabio Lacagnina promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato per merito straordinario. -; Slitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione Rc per i monopattini; Villetta trasformata in serra di marijuana a Ficarazzi con allaccio abusivo alla rete elettrica, scatta l’arresto. IX Convegno Nazionale Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae – Medicina interna e cronicità a confronto, dal 21 al 24 maggio a Isola delle FemmineDal 21 al 24 maggio 2025, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il IX Convegno Nazionale ... vivienna.it VIII Convegno Nazionale Dies Panormitanae Atque Magnae Graeciae dal 24 al 27 Maggio 2025Siamo a Palermo, nel cuore di una primavera che profuma di cultura e innovazione, per raccontare un evento ormai cardine del panorama scientifico nazionale: l’VIII Convegno Nazionale Dies Panormitanae ... blogsicilia.it IX Convegno Nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae” – Medicina interna e cronicità a confronto, dal 21 al 24 maggio a Isola delle Femmine Dal 21 al 24 maggio 2025, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, - facebook.com facebook