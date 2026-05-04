Convegno Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae | medicina interna e cronicità a confronto a Isola

Da palermotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 24 maggio 2025, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, si terrà il IX convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”. L’evento, promosso da Cicacongress e presieduto da un rappresentante della comunità scientifica, riunirà professionisti e studiosi nel campo della medicina interna e delle malattie croniche. È uno degli appuntamenti più attesi nel settore, con un focus sulle tematiche legate alla salute e alla ricerca clinica.

Dal 21 al 24 maggio 2025, al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il IX convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”, promosso da Cicacongress e presieduto da Salvatore Corrao.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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