Level Up a Cava de’ Tirreni | imprese e professionisti a confronto sulle strategie di crescita

Domani, 24 aprile, presso l’Hotel Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, si svolgerà l’evento “Level Up”, dedicato a imprese e professionisti che si confronteranno su strategie di crescita e opportunità di networking. L’iniziativa si rivolge a chi opera nel settore imprenditoriale e punta a creare occasioni di confronto tra diverse realtà del territorio. La giornata sarà un momento di approfondimento e scambio di idee tra i partecipanti.

Domani, venerd’ 24 aprile, all’Hotel Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, si terrà “Level Up”, evento di networking e alta formazione rivolto al mondo imprenditoriale. L’iniziativa è promossa Sonia Canal, Ceo di Partner d’Impresa, network che riunisce commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, esperti di privacy e sicurezza, Esg e finanza agevolata. Un modello che punta a una visione integrata dell’azienda cliente, con l’obiettivo di costruire piani strategici di sviluppo su misura. Accanto a lei, lo Studio Longobardi, guidato da Vito Longobardi, realtà attiva nell’ambito commercialistico e contabile e punto di riferimento territoriale del network su Salerno.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Elezioni a Cava de’ Tirreni, Giordano: “Agli altri candidati a sindaco chiedo un confronto su programma e idee”Tempo di lettura: < 1 minutoUn confronto pubblico su programma e idee per rilanciare Cava de’ Tirreni. Leggi anche: Cava de' Tirreni, villetta di San Pietro intitolata a Michele Avella