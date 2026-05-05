Quando la luna decide la vita degli uccelli | il caso studio del succiacapre collorosso

Un nuovo studio analizza come le fasi lunari influenzino le abitudini del succiacapre collorosso, un uccello notturno. La ricerca mostra che le sue attività di caccia, migrazione e riproduzione seguono schemi strettamente collegati ai cicli lunari. Si tratta di un fenomeno osservato attraverso monitoraggi dettagliati, che evidenziano come le fasi della luna regolino i comportamenti di questa specie.

La vita del succiacapre collorosso (Caprimulgus ruficollis) è scandita come un orologio dalle fasi lunari: caccia, migrazione e riproduzione dipendono dalla luna. Più luce significa più cibo ed energia per affrontare le fasi cruciali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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La luna decide quando questi uccelli migranoUn nuovo studio mostra che il succiacapre collorosso sincronizza caccia, migrazione e riproduzione con la luce della Luna. msn.com

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