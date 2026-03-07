Quando l’Italia trattenne il fiato | il caso di Tommaso Onofri e la libertà di Raimondi la madre | Noi condannati a vita

A vent’anni di distanza, il caso di Tommaso Onofri, conosciuto come Tommy, resta un episodio che ha segnato l’Italia. La madre del bambino ha dichiarato che loro sono condannati a vita, mentre si ricorda la vicenda di un piccolo che scomparve e fu trovato morto in circostanze ancora controverse. La vicenda ha coinvolto anche Raimondi, al centro delle discussioni sulla libertà.