Quando l’Italia trattenne il fiato | il caso di Tommaso Onofri e la libertà di Raimondi la madre | Noi condannati a vita
A vent’anni di distanza, il caso di Tommaso Onofri, conosciuto come Tommy, resta un episodio che ha segnato l’Italia. La madre del bambino ha dichiarato che loro sono condannati a vita, mentre si ricorda la vicenda di un piccolo che scomparve e fu trovato morto in circostanze ancora controverse. La vicenda ha coinvolto anche Raimondi, al centro delle discussioni sulla libertà.
Sono passati 20 anni dal caso del piccolo Tommy, una ferita ancora aperta che lacerò l’Italia intera per la sua ferocia e insensatezza. Un dolore senza fine per la famiglia Onofri Ci sono storie che non invecchiano, perché non trovano un posto nel passato: restano lì, immobili, come una fotografia che continua a fare male. Vent’anni dopo il sequestro e l’omicidio di Tommaso Onofri, l’Italia torna a guardare dentro una delle pagine più spietate della sua cronaca nera. Un rapimento nato su un’idea confusa, forse su un abbaglio, e finito nella maniera più insensata. Oggi, mentre uno dei responsabili è tornato libero, la domanda che pesa addosso... 🔗 Leggi su Cityrumors.it
