La Luna piena in Scorpione del 1 maggio 2026 rappresenta il ciclo della vita | la legeg dell'impermanenza

Il 1 maggio 2026 alle 19:30 circa si verificherà la Luna piena in Scorpione. Questo evento segna un momento in cui si può riflettere sul ciclo della vita e sull'impermanenza. La Luna piena in questo segno invita a un confronto con le proprie emozioni e con aspetti nascosti dell'inconscio, offrendo l'opportunità di osservare i propri stati interiori in modo più consapevole.

Il 1 maggio 2026 alle 19:30 circa ci sarà la Luna piena nel segno zodiacale dello Scorpione: momento perfetto per andare verso il dialogo col nostro inconscio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Luna Piena in Scorpione del 1 Maggio 2026 | Intensità e Trasformazione [ITA]

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