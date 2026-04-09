Benvenuti alla diretta della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Oggi si pedala su un percorso caratterizzato da strappi che potrebbero favorire gli attacchi dei corridori più esplosivi. La corsa si svolge tra salite e discese, con alcuni tratti pianeggianti che potrebbero influenzare la tattica delle squadre. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. La corsa a tappe spagnola, giunta alla sua 65esima edizione, entra nel vivo con le ultime tre appassionanti giornate prima dell’arrivo a Bergara. La frazione di oggi promette spettacolo con un continuo saliscendi e con strappi che potrebbero mettere in difficoltà i big. Ieri la vittoria è stata conquistata dal francese Axel Laurence dopo una lunga fuga culminata con il successo sul traguardo di Basauri. Grazie al vantaggio conquistato nelle prime due tappe, Paul Seixas mantiene salda la leadership nella generale, con 1’59” di vantaggio su Primoz Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas può fare la differenza sugli strappi

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi duri, Seixas può fare la differenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro...

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In Francia sono abbastanza carichi dopo le prestazioni di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi, questa è la prima pagina de L'Equipe. Chissà che aspettative e che pressione quando debutterà al Tour de France... - facebook.com facebook

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