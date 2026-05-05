Secondo un rapporto dell’intelligence europea citato dalla Cnn, il governo russo ha aumentato le misure di sicurezza intorno a Vladimir Putin e alla sua famiglia, nel timore di un possibile colpo di Stato. Nel frattempo, il presidente ucraino ha definito come “cynismo assoluto” la proposta di una tregua in occasione del Giorno della Vittoria. La notizia delle misure di sicurezza rafforzate arriva mentre si intensificano le tensioni tra i due paesi.

Vladimir Putin “si blinda” per il rischio di un possibile colpo di Stato in Russia. A rivelarlo è un rapporto dell’intelligence europea citato dalla Cnn secondo il quale il Cremlino ha rafforzato le misure di sicurezza intorno al presidente russo e alla sua famiglia. Le celebrazioni per il “Giorno della vittoria” il 9 maggio quest’anno si svolgeranno in tono ridotto, nel timore di possibili attacchi con droni ucraini. Le tradizionali parate militari non subiranno limitazioni solo a Mosca e San Pietroburgo. Ma anche in molte altre località del Paese. Secondo i rapporti degli 007 citati da Financial Times e Cnn, la Russia avrebbe rafforzato in modo significativo le misure di sicurezza attorno allo zar.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Putin blindato, teme un colpo di Stato. Zelensky: “La tregua per il Giorno della vittoria è cinismo assoluto”

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