Putin per il Giorno della Vittoria teme il colpo di Stato e prende contromisure Zelensky annuncia un cessate il fuoco tra il 5 e 6 maggio

Il presidente ucraino ha comunicato l'adozione di un cessate il fuoco tra il 5 e il 6 maggio, con inizio alle 00:00 di quella notte. Nel frattempo, il presidente russo ha espresso preoccupazioni riguardo a un possibile tentativo di colpo di Stato e ha adottato alcune misure di sicurezza. Queste dichiarazioni arrivano in un clima di tensione tra le due nazioni, con eventi che si svolgono in parallelo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su X «un regime di cessate il fuoco a partire dalle 00:00 della notte tra il 5 e il 6 maggio ». «A oggi non c’è stata alcuna richiesta ufficiale rivolta all’Ucraina riguardo alla modalità di cessazione delle ostilità, di cui si parla nei social media russi», ha scritto in riferimento alla tregua annunciata dalla Russia in occasione del Giorno della Vittoria, l’8 e 9 maggio. «Riteniamo che la vita umana sia un valore incomparabilmente più grande della ‘celebrazione’ di qualsiasi anniversario. Nel tempo rimanente fino a quel momento, è realistico garantire che una tregua entri in vigore. Agiremo in modo reciproco a partire da quel momento», ha dichiarato.🔗 Leggi su Open.online

Putin-Witkoff a colloquio 5 ore, salta l'incontro con Zelensky

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