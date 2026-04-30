Ucraina Putin chiama Trump | Tregua il 9 maggio Giorno della Vittoria

Da tv2000.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un colloquio telefonico, il presidente russo ha annunciato a quello statunitense la disponibilità a concordare una tregua con Kiev per il 9 maggio, data celebrata come Giorno della Vittoria. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’accordo o sulle condizioni previste. La comunicazione tra i due leader si è svolta in un momento di tensione riguardo alla situazione in Ucraina.

In un colloquio telefonico tra Trump e Putin il leader russo si è detto pronto a una tregua con Kiev per il giorno della vittoria, il 9 maggio. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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