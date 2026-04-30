Ucraina Putin chiama Trump | Tregua il 9 maggio Giorno della Vittoria

Durante un colloquio telefonico, il presidente russo ha annunciato a quello statunitense la disponibilità a concordare una tregua con Kiev per il 9 maggio, data celebrata come Giorno della Vittoria. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’accordo o sulle condizioni previste. La comunicazione tra i due leader si è svolta in un momento di tensione riguardo alla situazione in Ucraina.

In un colloquio telefonico tra Trump e Putin il leader russo si è detto pronto a una tregua con Kiev per il giorno della vittoria, il 9 maggio. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Putin chiama Trump: “Tregua il 9 maggio, Giorno della Vittoria” Ucraina, Putin chiama Trump: Tregua il 9 maggio, Giorno della Vittoria Notizie correlate Leggi anche: Putin sente Trump, Cremlino: “Russia pronta a tregua con Ucraina per Giorno della vittoria” Putin chiama Trump, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievRoma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Putin chiama Trump: 'Dare una chance ai negoziati con l'Iran'; Putin cerca la tregua per preservare la sua parata del 9 maggio; Telefonata Putin-Trump: Durata oltre un'ora e mezza. Il presidente russo pronto a una tregua per il Giorno della Vittoria; Putin chiama Trump, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di Kiev. Putin chiama Trump: Tregua in Ucraina il 9 maggio, Giorno della VittoriaKiev annuncia attacchi con i droni in un'area di 100-150 chilometri dai confini In un post su Facebook, Serhii Beskrestnov, consigliere del ministro della Difesa ucraino, ha annunciato che l'Ucraina ... msn.com Putin sente Trump, Cremlino: Russia pronta a tregua con Ucraina per Giorno della vittoriaLunga telefonata, oggi, tra Vladimir Putin e Donald Trump. Nel corso del colloquio, definito franco e pragmatico e durato circa un'ora e mezza, il leader russo si è detto pronto a una tregua in Ucra ... adnkronos.com In occasione del Giorno della Vittoria, Volodymyr Zelensky ha confermato che l'Ucraina avvierà consultazioni con gli Stati Uniti per valutare i termini di una possibile proposta di cessate il fuoco. - facebook.com facebook È completamente assurdo e distaccato dalla realtà il fatto che Putin con Trump si dica “disposto” a dichiarare la tregua un giorno, il 9 maggio (il “Giorno della vittoria”). Un giorno E solo perché non può garantire ormai neanche la sicurezza a Mosca x.com