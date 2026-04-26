Jannik Sinner ha vinto facilmente contro il tennista danese Elmer Moller, qualificato, e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2026. In un’intervista, il giocatore italiano ha affermato di non essere ancora paragonabile ai grandi del circuito, e ha citato il tennista Jodar come rappresentante di una generazione interessante. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Sinner, che ora si prepara ad affrontare il prossimo turno.

Jannik Sinner supera piuttosto agevolmente il qualificato danese Elmer Moller e approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il numero uno al mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 sulla terra battuta della Caja Magica, facendo sicuramente meno fatica rispetto al match d’esordio con il francese Benjamin Bonzi (in cui aveva perso il primo set) e restando in corsa per aggiudicarsi il quinto titolo di fila a livello 1000. “ Più o meno il campo era lo stesso dei giorni precedenti, ma molto dipende dalla temperatura e dal sole. Oggi faceva un po’ più caldo e quindi la superficie tende a diventare più scivolosa, perché si asciuga prima.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Non posso paragonarmi ai Big3. Jodar fa parte di una generazione interessante”

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