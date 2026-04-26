Jannik Sinner | Non posso paragonarmi ai Big3 Jodar fa parte di una generazione interessante

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro il tennista danese Elmer Moller, qualificato, e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2026. In un’intervista, il giocatore italiano ha affermato di non essere ancora paragonabile ai grandi del circuito, e ha citato il tennista Jodar come rappresentante di una generazione interessante. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Sinner, che ora si prepara ad affrontare il prossimo turno.

Jannik Sinner supera piuttosto agevolmente il qualificato danese Elmer Moller e approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il numero uno al mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 sulla terra battuta della Caja Magica, facendo sicuramente meno fatica rispetto al match d’esordio con il francese Benjamin Bonzi (in cui aveva perso il primo set) e restando in corsa per aggiudicarsi il quinto titolo di fila a livello 1000. “ Più o meno il campo era lo stesso dei giorni precedenti, ma molto dipende dalla temperatura e dal sole. Oggi faceva un po’ più caldo e quindi la superficie tende a diventare più scivolosa, perché si asciuga prima.🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner non posso paragonarmi ai big3 jodar fa parte di una generazione interessante
© Oasport.it - Jannik Sinner: “Non posso paragonarmi ai Big3. Jodar fa parte di una generazione interessante”

Notizie correlate

Jannik Sinner stabilisce un record nei Masters 1000: nemmeno i Big3 ci erano riuscitiIl deserto della California ha incoronato per la prima volta Jannik Sinner, che ha conquistato il Masters1000 di Indian Wells superando in finale...

Arthur Fils resta umile: “L’ultima volta che ho giocato contro Alcaraz mi ha stracciato, non posso paragonarmi a lui e a Sinner”Arthur Fils torna a brillare sulla terra battuta e lo fa nel modo più significativo: conquistando il titolo nell’ATP500 di Barcellona, al termine di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Alcaraz: Senza Sinner non sarei lo stesso, mi fa crescere. Roma e Parigi? Non so se ci sarò; Jannik Sinner si racconta a El Mundo: Nella mia evoluzione non c'è un traguardo finale. Il tennis ha bisogno di Alcaraz; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Sinner verso esordio a Madrid: Il mio segreto? Non ascolto nessuno.

jannik sinner jannik sinner non possoJannik Sinner: Non posso paragonarmi ai Big3. Jodar fa parte di una generazione interessanteJannik Sinner supera piuttosto agevolmente il qualificato danese Elmer Moller e approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il numero ... oasport.it

jannik sinner jannik sinner non possoSinner avanza a Madrid, battuto Moller in due set. L'avversario di Jannik agli ottaviIl numero 1 al mondo torna in campo sul rosso della Caja Magica per contendere al danese n. 151 Atp l'accesso agli ottavi del torneo ... tuttosport.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.