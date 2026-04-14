Una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi ha attraversato lo Stretto di Hormuz, sfidando il blocco imposto dagli Stati Uniti. La nave, denominata Rich Starry, ha completato il passaggio nonostante le restrizioni messe in atto nella regione, segnando un episodio di tensione tra le diverse nazioni coinvolte nella gestione delle rotte petrolifere. La notizia ha suscitato attenzione internazionale e si inserisce in una serie di eventi legati alla sicurezza marittima nel Golfo.

Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento dello Stretto come risulta dai dati di tracciamento navale dai siti MarineTraffic e Vessel Finder. La minaccia di Trump sembra quindi caduta nel vuoto. Solo ieri scriveva su Truth: «Attenzione, se una qualsiasi di queste navi si avvicina al nostro blocco, verra immediatamente eliminata, usando lo stesso sistema di sterminio che usiamo contro i narcotrafficanti sulle imbarcazioni in mare. Rapido e brutale». Il divieto era scattato dalle 16 del 14 aprile, dopo il fallimento dei negoziati tra Usa e Iran.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto. Ecco come ci è riuscita

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Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. La 'Rich Starry' è entrata nel Golfo dell'Oman x.com