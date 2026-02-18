Taiwan parla e si muove Ecco come Taipei sfugge alla morsa cinese
Taipei sta adottando nuove strategie per rafforzare la propria presenza internazionale, dopo anni di pressione cinese. La città investe in iniziative di sicurezza, sviluppo tecnologico e relazioni commerciali, cercando di mostrarsi più determinata. Recentemente, ha aperto un centro di innovazione tecnologica e intensificato i contatti diplomatici con alcuni paesi. Questi passi concreti mirano a consolidare la propria autonomia e a mostrare una resistenza più decisa. Taipei continua a cercare modi per distinguersi sulla scena mondiale.
Taipei sta progressivamente ridefinendo il proprio modo di stare sulla scena internazionale. Non si tratta solo di reagire alla pressione crescente di Pechino, ma di costruire una postura più assertiva, visibile e multilivello che intreccia comunicazione strategica, sicurezza, economia e tecnologia. Le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri Lin Chia-lung e del presidente Lai Ching-te mostrano come Taiwan stia cercando di trasformare la propria vulnerabilità geopolitica in un elemento di mobilitazione internazionale. Il confronto verbale con il capo della diplomazia cinese Wang Yi, avvenuto con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco sullo sfondo, non è stato un semplice scambio retorico. 🔗 Leggi su Formiche.net
Taiwan: Taipei, '4 navi della guardia costiera cinese individuate vicino l'isola'Taiwan ha segnalato la presenza di quattro navi della guardia costiera cinese nelle sue acque, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari.
Taiwan, il “serio avvertimento” della Cina: “Esercitazioni militari con armi da fuoco”. Taipei protesta e muove i soldatiLa Cina ha avviato esercitazioni militari con armi da fuoco come forma di avvertimento verso Taiwan, che reagisce protestando e rafforzando la presenza militare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanae Takaichi, chi è la 'Lady di ferro' alla guida del Giappone: i rapporti con Usa e Cina; Gli Usa armano Taiwan, nuovi consolati a Nuuk, Cuba in ginocchio. Notizie da Oltreconfine; Taiwan gela gli USA: Impossibile spostare il 40% dei chip in America; Washington riduce i dazi per Taiwan.
Usa-Taiwan, maxi-intesa su energia, chip e difesa per blindare l’Indo-Pacifico. Washington sfida PechinoGli Usa e Taiwan hanno trovato un’intesa sui dazi. Si tratta di una mossa con cui la Casa Bianca punta ad arginare l’influenza regionale di Pechino ... panorama.it
Taiwan gela gli USA: impossibile spostare il 40% dei chip in AmericaTaiwan respinge l’idea USA di spostare il 40% della produzione di chip: cosa c’è davvero in gioco tra ecosistema locale, dazi e nuovi investimenti. smartworld.it
Anca, la Romania che parla al mondo. Essere l’unica scrittrice europea al Festival Mondiale della Poesia di Taiwan ha assunto, nel caso di Anca, un significato ancora più profondo perché legato alle sue radici romene. La Romania, terra di confine e di i facebook
Una delegazione parlamentare italiana interpartitica ha visitato Taiwan nei giorni scorsi, sottolineando la crescente attenzione di Roma sull’Indo-Pacifico e la centralità strategica dei semiconduttori e dell’AI. x.com