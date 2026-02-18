Taipei sta adottando nuove strategie per rafforzare la propria presenza internazionale, dopo anni di pressione cinese. La città investe in iniziative di sicurezza, sviluppo tecnologico e relazioni commerciali, cercando di mostrarsi più determinata. Recentemente, ha aperto un centro di innovazione tecnologica e intensificato i contatti diplomatici con alcuni paesi. Questi passi concreti mirano a consolidare la propria autonomia e a mostrare una resistenza più decisa. Taipei continua a cercare modi per distinguersi sulla scena mondiale.

Taipei sta progressivamente ridefinendo il proprio modo di stare sulla scena internazionale. Non si tratta solo di reagire alla pressione crescente di Pechino, ma di costruire una postura più assertiva, visibile e multilivello che intreccia comunicazione strategica, sicurezza, economia e tecnologia. Le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri Lin Chia-lung e del presidente Lai Ching-te mostrano come Taiwan stia cercando di trasformare la propria vulnerabilità geopolitica in un elemento di mobilitazione internazionale. Il confronto verbale con il capo della diplomazia cinese Wang Yi, avvenuto con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco sullo sfondo, non è stato un semplice scambio retorico. 🔗 Leggi su Formiche.net

Taiwan parla e si muove. Ecco come Taipei sfugge alla morsa cinese

Taiwan: Taipei, '4 navi della guardia costiera cinese individuate vicino l'isola'Taiwan ha segnalato la presenza di quattro navi della guardia costiera cinese nelle sue acque, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari.

Taiwan, il “serio avvertimento” della Cina: “Esercitazioni militari con armi da fuoco”. Taipei protesta e muove i soldatiLa Cina ha avviato esercitazioni militari con armi da fuoco come forma di avvertimento verso Taiwan, che reagisce protestando e rafforzando la presenza militare.

