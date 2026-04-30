Pulsano Aria Nuova | Bilanci in ordine ma territorio trascurato

Il comitato “Pulsano Aria Nuova” ha criticato l’amministrazione comunale di Pulsano, sottolineando che, pur mantenendo i bilanci in ordine e riducendo il debito, il territorio rimane trascurato. Le osservazioni si concentrano sulle condizioni ambientali e sulla cura degli spazi pubblici, nonostante i vincoli finanziari siano stati rispettati. La questione è stata sollevata in un momento in cui i conti comunali risultano positivi, ma i problemi sul territorio non sembrano essere stati affrontati.

Tarantini Time Quotidiano Critiche all’amministrazione comunale di Pulsano da parte del comitato “Pulsano Aria Nuova”, che punta l’attenzione sulle condizioni del territorio nonostante il rispetto dei vincoli di bilancio e la riduzione del debito dell’ente. Secondo il portavoce Giuseppe Mastronuzzi, ai risultati economici rivendicati dall’amministrazione non corrisponderebbe un adeguato livello di tutela del bene comune e della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nel documento diffuso dal comitato vengono segnalate diverse criticità ambientali e infrastrutturali, a partire dalla presenza di accumuli di rifiuti in alcune zone del territorio, tra cui contrada Palata, nei pressi del depuratore consortile Pulsano-Leporano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Pulsano Aria Nuova: “Bilanci in ordine ma territorio trascurato” Notizie correlate Ordine dei giornalisti e Associazione stampa umbra approvano i bilanciLa Scuola di giornalismo radiotelevisivo della Rai, a Perugia, ha ospitato l’annuale assemblea dell’Associazione stampa umbra e dell’Ordine dei... Ordine Medici e Odontoiatri di Salerno: approvati i bilanci e consegnati i premiSi sono tenute questa mattina, presso il Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende, l’assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2025 e...