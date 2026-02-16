Creano disordini prima e dopo la partita allo stadio di Cremona Daspo per 20 tifosi armati di bastoni e aste

Venti tifosi sono stati colpiti dal Daspo dopo aver provocato disordini prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli allo stadio di Cremona. Durante le risse, alcuni di loro avevano in mano bastoni e aste, creando un clima di tensione tra i presenti. Le forze dell’ordine hanno individuato i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

20 provvedimenti di Daspo: questo il bilancio dei disordini avvenuti in occasione della partita Cremonese-Napoli, secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Cremona nei confronti di tifosi coinvolti in episodi di aggressione e accensione di fumogeni prima, durante e dopo l’incontro calcistico. Disordini allo stadio di Cremona La Digos ha svolto un’attenta analisi delle immagini raccolte durante la giornata della partita. Tra i sostenitori partenopei sono stati individuati 14 ultras giunti nel capoluogo lombardo a bordo di un minivan e due auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Creano disordini prima e dopo la partita allo stadio di Cremona, Daspo per 20 tifosi armati di bastoni e aste Scoppia la lite tra Lotito e i tifosi della Lazio allo stadio dopo la partita: gli urlano di tutto Dopo il pareggio tra Lazio e Fiorentina, si è verificato un episodio di contestazione allo stadio Olimpico. Guerriglia ultrà in Cremonese-Napoli: 20 Daspo dopo i disordini Durante la partita Cremonese-Napoli, alcuni tifosi hanno lanciato fumogeni e bersagliato le forze dell'ordine, spingendo le autorità a emettere venti provvedimenti di Daspo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Disordini al carcere di Busto: Urge una svolta; Piantedosi su scontri e sabotaggi: ‘C’è clima da eversione che mira a caos generalizzato’. Nizza-Roma, disordini fuori dalla stadio prima del match: ecco cosa è successoProsegue la giornata caotica a Nizza. Prima della partita tra la squadra francese e la Roma, le tifoserie sono venute a contatto all'esterno dell'Allianz Riviera. Tutto sarebbe partito con il lancio ... corrieredellosport.it #PignetoStory: il 4 febbraio 2008 il Pigneto è in lutto per i funerali di Mimma, icona del quartiere; il 4 febbraio 2023 gli anarchici creano disordini in via Prenestina manifestando per Alfredo Cospito. Scopri di più: tinyurl.com/PS0204 - facebook.com facebook