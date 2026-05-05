Puglia via il cantiere da 161 milioni | treno diretto verso l’aeroporto

In Puglia, il cantiere da 161 milioni di euro destinato alla realizzazione di un collegamento ferroviario tra Brindisi e l’aeroporto sarà rimosso. La decisione arriva in seguito a una revisione dei progetti e delle tempistiche previste, con l’obiettivo di avviare i lavori e completare l’opera entro il 2029. Resta da verificare chi si occuperà di monitorare l’avanzamento per prevenire eventuali ritardi burocratici.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i viaggi tra Brindisi e l'aeroporto dopo il 2029?. Chi monitorerà l'avanzamento dei lavori per evitare nuovi ritardi burocratici?. Quanto inciderà questo collegamento sulla mobilità tra Lecce e Bari?. Perché i tempi di consegna potrebbero slittare fino al 2030?.? In Breve Investimento di 161 milioni con 71 milioni provenienti dai fondi Pnrr.. Percorso di 6 km con due raccordi da 2 km ciascuno.. Tullio Ferrante e Mauro D'Attis monitorano il superamento di 30 anni di stallo.. Fine lavori prevista entro il 2030 con operatività stimata nel 2029.. Lunedì 4 maggio 2026, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha dato il via ufficiale ai lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, via il cantiere da 161 milioni: treno diretto verso l’aeroporto Notizie correlate Raccordo aeroporto-stazione, parte ufficialmente il cantiere da 161 milioni di euroBRINDISI - Sono cominciati ufficialmente questa mattina (lunedì 4 maggio 2026) il presidente della Regione Puglia ha partecipato i lavori del... Aeroporto di Catania: Delta riprende il volo diretto da Catania a New York e lo estende ai mesi invernaliRiparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines per la Grande Mela. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Collegamento stazione-aeroporto di Brindisi, via al cantiere. Decaro: Strategico per la Puglia; Aeroporto del Salento, parte il cantiere del collegamento ferroviario con la stazione. Le foto; Cantieri, a Bari lavori in ritardo: Rinvio a settembre. Penali per via Argiro; Un treno per l'aeroporto di Brindisi. Riparte il cantiere. Ferrovia Brindisi Centrale-Aeroporto: presidente Regione Puglia visita il cantiere(FERPRESS) – Bari, 4 MAG – Questa mattina il presidente della Regione Puglia ha partecipato all’avvio del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per il collegamento ferroviario tra la stazi ... ferpress.it Cantieri, a Bari lavori in ritardo: «Rinvio a settembre». Penali per via ArgiroC’è il rischio che il cantiere in via Argiro a Bari non venga portato a termine prima del 30 settembre. È quanto emerso ieri mattina durante ... quotidianodipuglia.it TORREMAGGIORE CELEBRA L’ECCELLENZA DELL’OLIO: premiati i migliori produttori di Puglia - facebook.com facebook