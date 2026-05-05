Puglia via il cantiere da 161 milioni | treno diretto verso l’aeroporto

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, il cantiere da 161 milioni di euro destinato alla realizzazione di un collegamento ferroviario tra Brindisi e l’aeroporto sarà rimosso. La decisione arriva in seguito a una revisione dei progetti e delle tempistiche previste, con l’obiettivo di avviare i lavori e completare l’opera entro il 2029. Resta da verificare chi si occuperà di monitorare l’avanzamento per prevenire eventuali ritardi burocratici.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i viaggi tra Brindisi e l'aeroporto dopo il 2029?. Chi monitorerà l'avanzamento dei lavori per evitare nuovi ritardi burocratici?. Quanto inciderà questo collegamento sulla mobilità tra Lecce e Bari?. Perché i tempi di consegna potrebbero slittare fino al 2030?.? In Breve Investimento di 161 milioni con 71 milioni provenienti dai fondi Pnrr.. Percorso di 6 km con due raccordi da 2 km ciascuno.. Tullio Ferrante e Mauro D'Attis monitorano il superamento di 30 anni di stallo.. Fine lavori prevista entro il 2030 con operatività stimata nel 2029.. Lunedì 4 maggio 2026, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha dato il via ufficiale ai lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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