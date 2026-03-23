Un mese di congedo parentale aggiuntivo, retribuito al 100% dall’azienda, per neopapà e neomamme. È la misura simbolo del nuovo modello di welfare lanciato da Acinque, la multiutility lombarda attiva tra Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese. Un intervento che punta a incidere davvero sulla vita delle famiglie, in un Paese che continua a fare i conti con un inverno demografico sempre più rigido. Il programma, battezzato “GenWe - generazione welfare”, nasce da un accordo con le rappresentanze sindacali e prevede investimenti per 10 milioni nel prossimo decennio. Un impegno che vuole trasformare la genitorialità in un valore condiviso, non in un ostacolo alla carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il welfare per le famiglie. Congedo extra e bonus

Articoli correlati

Decreto bollette, le misure e i bonus contro i rincari: 115 euro di sconto extra alle famiglie fragiliRoma – Il governo, dopo giorni di estenuanti ridefinizioni e trattative interne e non solo, vara il decreto Bollette e lo presenta come una delle...

Welfare di comunità: il Comune ringrazia le associazioni per l'aiuto concreto alle famiglie aretineArezzo, 15 gennaio 2026 – Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole, Tecla.

New Labour Codes 2025 Explained | Big Changes for Employees & Employers | CA Vidur K. Bindal

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il welfare per le famiglie Congedo...

Temi più discussi: Il welfare per le famiglie. Congedo extra e bonus; Acinque lancia il congedo parentale extra: un mese retribuito al 100% per mamme e papà; Congedo di paternità, ne usufruiscono ancora in pochi: più al Nord che al Sud. Come funziona; Contratto Integrativo Aziendale JPMorgan Italia: aumenti RAL, permessi e welfare.

Congedo di paternità, ne usufruiscono ancora in pochi: più al Nord che al Sud. Come funzionaNel 2024 sono state quasi 182mila le richieste. A febbraio la maggioranza ha affossato la proposta di Pd e opposizioni per estenderlo: resta forte il divario ... repubblica.it

Congedo aggiuntivo e sostegni economici: il nuovo pacchetto genitorialità di AcinqueDalla nascita al primo giorno di scuola, fino ai 18 anni: Acinque lancia un sistema di sostegni che accompagna le famiglie in ogni fase della crescita. Un welfare che unisce cura, benessere e responsa ... mbnews.it

"Sono proprio contento di essere vivo, tutto d'un pezzo, e prossimo al congedo... certo vivo in un mondo di merda, questo sì, ma sono vivo... e non ho più paura.” - Full Metal Jacket - (1987) 67 anni oggi per Matthew "Joker" Modine #ILCineGico facebook

Il lavoratore è legittimato a fruire del congedo straordinario per l’assistenza prestata al convivente di fatto disabile anche anteriormente al 2022. youtu.be/dJRFjLD42dIfe… La #sentenza n°197 del 2025 in 3 minuti per la serie di #podcast della #Cortecostituzi x.com