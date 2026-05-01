Pugilato femminile 17 azzurrine U17 a Gallipoli per il raduno e il torneo Round Robin

Dal 3 al 7 maggio, a Gallipoli, si svolge il raduno e il torneo Round Robin per le pugili italiane Under 17. La Federazione Pugilistica Italiana ha convocato 17 atlete di nazionalità italiana, che si sono radunate sotto la guida del responsabile tecnico Giulio Coletta. L'evento si svolge nella regione Puglia e coinvolge le giovani promesse del pugilato femminile.

Dal 3 al 7 maggio la Puglia ospita il training camp della nazionale italiana femminile Under 17: convocate dalla Federazione Pugilistica Italiana su chiamata del RT Giulio Coletta. La boxe femminile italiana Under 17 si ritrova in Puglia. Dal 3 al 7 maggio, Gallipoli (LE) diventa il quartier generale delle giovani azzurrine chiamate dal Responsabile Tecnico delle Nazionali Femminili U15-U17-U19, Giulio Coletta, per un raduno abbinato a un torneo Round Robin. In tutto 17 pugili rappresenteranno i colori dell’Italia Boxing in questa settimana di lavoro e confronto agonistico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Pugilato femminile, Coletta convoca 20 azzurre per il raduno U17-U19 al CSOE di RomaDal 24 aprile al 4 maggio il gruppo si ritrova presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Torneo Nazionale “A. Mura” di pugilato: Under 15 e 17 LIVE su Italia Boxe TV dal 6 all’8 marzoLa kermesse giovanile indetta dalla FPI e organizzata dalla Pugilistica Rosetana porta sul ring i migliori pugili under 15 e under 17 maschili e...