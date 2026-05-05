Nella provincia di Viterbo si fa strada un quadro complesso di candidature alle elezioni provinciali, con alcuni candidati che rischiano di essere esclusi a causa dei risultati delle recenti comunali. La divisione tra i vari comuni e le liste in campo crea incertezza sulla composizione finale dell’assemblea. In particolare, l’esito delle elezioni a Civita Castellana potrebbe avere ripercussioni sulla tenuta dell’attuale presidente della provincia, influenzando gli equilibri politici locali.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati provinciali che rischiano l'esclusione dopo le comunali?. Come influenzerà la frattura di Civita Castellana la tenuta di Romoli?. Perché la scelta dei nomi nelle liste dipende dai comuni?. Quali conseguenze avrà lo scontro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia?.? In Breve Deposito liste provinciali previsto tra il 24 e il 25 maggio.. Voto provinciale fissato per domenica 14 giugno presso Palazzo Gentili.. Luca Giampieri sostenuto da Fratelli d'Italia contro Claudio Parroccini.. Elezioni comunali simultanee nei territori di Civita Castellana, Bomarzo e Blera.. Le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Viterbo verranno depositate tra il 24 e il 25 maggio, proprio mentre i cittadini di Civita Castellana, Bomarzo e Blera saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provincia di Viterbo: il rebus dei candidati tra liste e comuni

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