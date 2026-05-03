Elezioni in provincia di Reggio Calabria i Comuni al voto | liste e nomi di tutti i candidati

Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni in venti Comuni della provincia di Reggio Calabria, con orari di voto che vanno dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, rispettivamente. La consultazione riguarda il rinnovo di sindaci e consigli comunali, coinvolgendo anche il capoluogo della provincia. Sono state presentate le liste e i nomi dei candidati che si contendono le cariche amministrative.

Il Reggino si prepara a tornare ai seggi. Venti Comuni della Città metropolitana, a cui si aggiunge anche l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, saranno chiamati domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle 15, a rinnovare sindaci e consigli comunali. Le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minutoCon la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Elezioni amministrative in Bergamasca, 14 Comuni al voto: tutte le liste e i candidatiSono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne per rinnovare le loro amministrazioni domenica 24 e lunedì 25 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al voto circa 900 comuni, in Calabria si rinnovano 79 amministrazioni comunali: ventuno nel Reggino · ilreggino.it; Reggio Calabria torna al voto, ma è sfida aperta in 21 comuni. I nomi dei candidati sindaco; Vetrina dei candidati sezione Calabria. Elezioni 2026; Una prova di democrazia ben riuscita, Battaglia sulla gestione della presentazione delle liste elettorali. Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio s ... strettoweb.com Elezioni Comunali Reggio Calabria, come sarà il nuovo Consiglio: le previsioni di StrettoWeb sull’attribuzione dei seggi alle listeLa speranza minima è che stavolta non votino i morti. Anche se i presupposti non sono dei migliori: da ambienti vicini all’ufficio elettorale comunale, filtrano testimonianze secondo cui nelle scorse ... strettoweb.com Reggio Calabria, guasto alla rete idrica: intervento urgente di Sorical - facebook.com facebook Pallavolo A3M – La Domotek Reggio Calabria stacca il pass per la finale dove sfiderà il Belluno Volley x.com