Provincia di Salerno parla Aliberti | Il 40% un grande risultato in bocca al lupo a Parente

“Il mio in bocca al lupo a Geppino Parente nuovo Presidente della Provincia di Salerno affinché possa amministrare tenendo conto delle problematiche di tutte le aree della nostra provincia". A dirlo è Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati e candidato presidente della Provincia per il centrodestra.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Provincia: sfida tra Parente e Aliberti con l’assenza di Salerno? Cosa scoprirai Chi vincerà lo scontro tra il sindaco di Bellosguardo e Aliberti? Perché l'assenza di Salerno e Pagani cambierà i rapporti di forza?...

Provincia di Salerno, urne aperte per l’elezione del nuovo presidente: sfida Parente-AlibertiTempo di lettura: 2 minuti Urne aperte oggi, dalle 8 alle 20, presso Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, per l’elezione del nuovo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: 1 Maggio, festa dei lavoratori; Provincia di Salerno, Parente (Pd) vince la sfida con Aliberti (FI): è lui il nuovo presidente; Parente nuovo presidente della provincia di Salerno, sconfitto Aliberti; 1° May Day 2026.

Giuseppe Parente eletto presidente della Provincia di SalernoStampa È Giuseppe Parente il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Il primo cittadino di Bellosguardo è stato eletto alla guida dell’ente provinciale, raccogliendo il consenso necessario per as ... salernonotizie.it

Giuseppe Parente è il nuovo presidente della Provincia di SalernoÈ Giuseppe Parente il nuovo presidente della Provincia di Salerno. L'elezione è stata ufficializzata oggi, lunedì 4 maggio 2026, al termine delle operazioni di voto per il rinnovo della carica. L'affl ... ilvescovado.it

Liratv. . Giuseppe Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno! "Il sindaco di Bellosguardo sostenuto dal centrosinistra ha ottenuto il 60.22% dei voti" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #elezioni #Parente #presidente #provincia #Salerno # - facebook.com facebook