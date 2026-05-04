Nella provincia si svolge una sfida tra il sindaco di Bellosguardo e Aliberti, con l'assenza di Salerno e Pagani che potrebbe influenzare i rapporti di forza tra le parti. La competizione si concentra sulla scena locale, mentre le assenze di alcune figure chiave aggiungono un elemento di incertezza. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra i protagonisti del territorio.

? Cosa scoprirai Chi vincerà lo scontro tra il sindaco di Bellosguardo e Aliberti?. Perché l'assenza di Salerno e Pagani cambierà i rapporti di forza?. Come influirà il voto dei piccoli comuni sul nuovo Presidente?. Cosa accadrà a Guzzo dopo il passaggio di consegne di lunedì?.? In Breve Guzzo cede la presidenza lunedì sera mantenendo la carica di vicepresidente.. Assenza rilevante dei rappresentanti di Salerno, Campagna e Pagani al voto.. Parente sindaco di Bellosguardo con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.. Votazione di lunedì 4 maggio 2026 presso Palazzo Sant’Agostino.. I sindaci e i consiglieri comunali della provincia si riuniscono oggi, 4 maggio 2026, a Palazzo Sant’Agostino per eleggere il nuovo Presidente della Provincia tra le ore 8:00 e le 20:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provincia: sfida tra Parente e Aliberti con l’assenza di Salerno

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