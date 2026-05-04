Provincia di Salerno urne aperte per l’elezione del nuovo presidente | sfida Parente-Aliberti

Oggi, presso la sede della Provincia di Salerno, le urne sono aperte dalle 8 alle 20 per l’elezione del nuovo presidente. La consultazione coinvolge due candidati principali, Parente e Aliberti, che si sfidano per ottenere il massimo consenso tra i rappresentanti delle istituzioni locali. La giornata si svolge senza particolari intoppi e i risultati verranno comunicati nelle prossime ore. La scelta del nuovo presidente influenzerà le prossime decisioni dell’ente provinciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Urne aperte oggi, dalle 8 alle 20, presso Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, per l’elezione del nuovo presidente dell’ente. A essere chiamati alle urne non sono i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali in carica, secondo il sistema di elezione di secondo livello previsto dalla riforma delle Province. La sfida è a due: da un lato Geppino Parente, candidato del centrosinistra; dall’altro Pasquale Aliberti, esponente di primo piano di Forza Italia sostenuto dall’intero schieramento di centrodestra. Il voto arriva dopo mesi di gestione transitoria. A guidare l’ente, infatti, è stato finora il vicepresidente Giovanni Guzzo, divenuto reggente lo scorso febbraio in seguito alle dimissioni di Vincenzo Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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